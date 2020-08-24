Ограничение линеек, измерение температуры и особое расписание: Давид Мелик-Гусейнов сообщил, как будут работать нижегородские школы 1 сентября

Отмена линеек, измерение температуры и особое расписание: Давид Мелик-Гусейнов сообщил, как будут работать нижегородские школы 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении всех летних каникул родители нижегородских школьников терзались вопросом, как будут учиться их дети в новом учебном году. Стоит ли опять ожидать дистанционку, заставят ли учеников носить маски и придется ли сдавать тесты на Covid-19? На эти и другие вопросы на своей странице в инстаграме ответил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Состоятся ли линейки 1 сентября?

Привычные школьные линейки ожидают только первоклассников и учеников выпускных классов. Для учащихся 1,9 и 11 классов мероприятия пройдут в очном формате с соблюдением социальной дистанции и всех необходимых санитарных требований. Если линейка проходит внутри школы, то для родителей будет организована онлайн-трансляция, а самих их школу не пустят. Для остальных школьников рекомендовано линейку не проводить, ограничившись классным часом.

Как будут проходить уроки?

В новом учебном году школьники вернутся к привычному формату обучения – очно и в школах. Правда, ходить по кабинетам ученики не будут. Каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Исключением станут только уроки физкультуры и труда, так как там необходимо специальное оборудование. Также особым образом должно быть составлено расписание, чтобы избежать скученности на входах и в столовой.

Какие требования будут предъявляться к ученикам и учителям?

Ни учителям, ни ученикам не придется носить в школе маски и перчатки. На входе у всех учеников и учителей будут измерять температуру и фиксировать тех, у кого она выше 37,1 градуса. Если у кого-то будут обнаружены признаки инфекционного заболевания, то его изолируют в кабинете и вызовут «скорую помощь».

Какие справки необходимы для посещения школы?

Все, кто переболели коронавирусом или были в контакте больным, смогут посещать школу только при наличии медицинской справки. Что касается первоклассников, то тут все зависит от того, посещал ли ребенок детский сад. Если посещал, то все данные в школу будут автоматически переданы из детского сада и поликлиники. Если нет, то необходимо будет получить медицинскую карту. Для этого нужно обратиться к педиатру, пройти осмотр и сдать все необходимые анализы.

Как будет проводиться дезинфекция в школах?

К 1 сентября во всех школах будет проведена полная дезинфекция помещений, включая вентиляцию. После этого уборки будут еженедельными. Кроме того, в школах будут ежедневно проводиться влажные уборки и дезинфекция контактных поверхностей. Для очистки воздуха будут использоваться проветривания и обеззараживатели. Также в школах должно быть обеспечено мытье рук с антисептиком при входе в школу, столовую и туалет.

КСТАТИ

Всю дополнительную информацию можно уточнить в рабочие дни с 15:00 до 17:00 по телефону горячей линии 8 (831) 433 54 51.

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