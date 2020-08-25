Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 августа 2020 года: линейки только для первоклашек и выпускников и 114 новых заболевших за сутки

По количеству новых случаев Нижегородская область опустилась на восьмое место по стране Фото: Эдуард Абрамов

По данным на 01.00 25 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 26744 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 114 новых случаев заражения. По количеству новых случаев Нижегородская область опустилась на восьмое место по стране. За минувшие сутки было зафиксировано 32 выздоровления, и таким образом, общее количество переболевших и справившихся с вирусом нижегородцев составило 23715 человек. За сутки еще двое нижегородцев, увы, не справились с болезнью, и число летальных исходов на 01.00 25 августа составляет 449 человек.

Количество летальных исходов на 01.00 25 августа составляет 449 человек. Яндекс

Давид Мелик-Гусейнов сообщил, как будут работать нижегородские школы 1 сентября. Привычные школьные линейки ожидают только первоклассников и учеников выпускных классов. Для учащихся 1,9 и 11 классов мероприятия пройдут в очном формате с соблюдением социальной дистанции и всех необходимых санитарных требований.

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