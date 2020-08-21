Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 августа 2020 года: в 31 районе города новых случаев коронавируса не зарегистрировано

Количество смертей увеличилось до 441 человека, за минувшие сутки еще трое нижегородцев, к сожалению, не справились с вирусом. Фото: Эдуард Абрамов

По данным на 01.00 21 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 26264 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 132 новых случаев заражения. По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на пятое место по стране. Впрочем, количество выздоровевших тоже продолжает расти, и за минувшие сутки выросло до 23330 человек (+186 выздоровевших). Количество смертей увеличилось до 441 человека, за минувшие сутки еще трое нижегородцев, к сожалению, не справились с вирусом.

По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на пятое место по стране. Яндекс

Большинство заболевших проживают на территории Нижегородской области, 12 828 - в областном центре. Безоговорочным лидером по числу заболевших остается Дзержинск (2244 заболевших), на втором месте с большим отрывом – Павловский район (1381), от пятисот до тысячи заболевших на Бору (950), в Богородском районе (720), в Кстовском районе (646), в Семеновском районе (539). Совсем недавно сакраментальную отметку в 500 заболевших преодолел, увы, еще один район – Кулебакский (506 заразившихся). В 31 районе Нижегородской области новых случаев коронавируса за минувшие сутки не выявлено.

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