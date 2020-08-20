В 31 районе Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены

В 31 муниципалитете Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным источника, 23 330 жителей региона уже выздоровели от COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Нижегородская область занимает 5 строчку в списке регионов по количеству заболевших за минувшие сутки. Впереди – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

В нашем регионе общее количество заболевших с начала пандемии составило 26 264 человека. У более чем 2 тысяч заболевших болезнь на данный момент в активной фазе, но большинство находится на амбулаторном лечении дома.

Большинство заболевших проживают на территории Нижегородской области, 12 828 - в областном центре. Безоговорочным лидером по числе заболевших остается Дзержинск (2244 заболевших), на втором месте с большим отрывом – Павловский район (1381), от пятисот до тысячи заболевших на Бору (950), в Богородоском районе (720), в Кстовском районе (646), в Семеновском районе (539). Совсем недавно сакраментальную отметку в 500 заболевших преодолел, увы, еще один район – Кулебакский (506 заразившихся).

Только цифры

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 280

3. Арзамасский – 135

4. Балахнинский – 331

5. Богородский – 720

6. Большеболдинский – 82

7. Большемурашкинский – 22

8. г.о.г. Бор – 950

9. Бутурлинский – 35

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 67

12. Вачский – 166

13. Ветлужский – 29

14. Вознесенский – 85

15. Володарский – 453

16. Воротынский – 38

17. Воскресенский – 133

18. Выксунский – 183

19. Гагинский – 82

20. Городецкий – 407

21. Д.Константиновский – 74

22. Дзержинск – 2 244

23. Дивеевский – 426

24. Княгининский - 76

25. Ковернинский – 107

26. Краснобаковский – 44

27. Краснооктябрьский – 214

28. Кстовский – 646

29. Кулебакский – 506

30. Лукояновский – 108

31. Лысковский – 248

32. Навашинский – 256

33. Павловский – 1381

34. Первомайский – 19

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 186

37. Починковский – 209

38. Семеновский – 539

39. Сергачский – 319

40. Сеченовский – 96

41. Сокольский – 28

42. Сосновский – 264

43. Спасский – 50

44. Тонкинский – 47

45. Тоншаевский – 114

46. Уренский – 89

47. Чкаловский – 55

48. Шарангский – 46

49. Шатковский – 301

50. Шахунский – 300

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