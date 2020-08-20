В 31 районе Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены

В 31 муниципалитете Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным источника, 23 330 жителей региона уже выздоровели от COVID-19.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, Нижегородская область занимает 5 строчку в списке регионов по количеству заболевших за минувшие сутки. Впереди – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.
В нашем регионе общее количество заболевших с начала пандемии составило 26 264 человека. У более чем 2 тысяч заболевших болезнь на данный момент в активной фазе, но большинство находится на амбулаторном лечении дома.
Большинство заболевших проживают на территории Нижегородской области, 12 828 - в областном центре. Безоговорочным лидером по числе заболевших остается Дзержинск (2244 заболевших), на втором месте с большим отрывом – Павловский район (1381), от пятисот до тысячи заболевших на Бору (950), в Богородоском районе (720), в Кстовском районе (646), в Семеновском районе (539). Совсем недавно сакраментальную отметку в 500 заболевших преодолел, увы, еще один район – Кулебакский (506 заразившихся).
Только цифры
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 280
3. Арзамасский – 135
4. Балахнинский – 331
5. Богородский – 720
6. Большеболдинский – 82
7. Большемурашкинский – 22
8. г.о.г. Бор – 950
9. Бутурлинский – 35
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 67
12. Вачский – 166
13. Ветлужский – 29
14. Вознесенский – 85
15. Володарский – 453
16. Воротынский – 38
17. Воскресенский – 133
18. Выксунский – 183
19. Гагинский – 82
20. Городецкий – 407
21. Д.Константиновский – 74
22. Дзержинск – 2 244
23. Дивеевский – 426
24. Княгининский - 76
25. Ковернинский – 107
26. Краснобаковский – 44
27. Краснооктябрьский – 214
28. Кстовский – 646
29. Кулебакский – 506
30. Лукояновский – 108
31. Лысковский – 248
32. Навашинский – 256
33. Павловский – 1381
34. Первомайский – 19
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 186
37. Починковский – 209
38. Семеновский – 539
39. Сергачский – 319
40. Сеченовский – 96
41. Сокольский – 28
42. Сосновский – 264
43. Спасский – 50
44. Тонкинский – 47
45. Тоншаевский – 114
46. Уренский – 89
47. Чкаловский – 55
48. Шарангский – 46
49. Шатковский – 301
50. Шахунский – 300
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