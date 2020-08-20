Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 августа 2020 года: нижегородцы продолжают верить фейкам о пандемии

110 заболевших находятся в обсерваторах, 900 – лечатся в больницах, 1600 – остаются дома под наблюдением врача. Фото: Эдуард Абрамов

По данным на 01.00 20 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 26 тысяч человек и составляет 26132 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 138 новых случаев заражения. По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на пятое место по стране. Впрочем, количество выздоровевших тоже преодолело очередную планку – 23 144 человека (204 человека).

Болезнь в активной фазе на данный момент наблюдается у более чем 2000 жителей Нижегородской области. 110 заболевших находятся в обсерваторах, 900 – лечатся в больницах, 1600 – остаются дома под наблюдением врача.

За минувшие сутки на территории региона было выявлено 138 новых случаев заражения. Яндекс

Жители Нижегородской области продолжают переживать из-за возможной второй волны заражений и введения карантина. Губернатор региона Глеб Никитин уже неоднократно отвечал на вопросы о возможном введении карантина, которые ему задают подписчики его странице в инстаграме. Введение карантина пророчили неоднократно в июле, а теперь вот очередная дата «конца света» - 20 сентября.

Реакция Глеба Никитина была ожидаемой и чуть более эмоциональной, чем обычно.

- Да кто гонит такие слухи? Это фейк — уже говорил и скажу еще раз, - написал Глеб Никитин.

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