Нижегородцы продолжают верить фейкам о коронавирусе

Жители Нижегородской области продолжают переживать из-за возможной второй волны заражений и введения карантина. Губернатор региона Глеб Никитин уже неоднократно отвечал на вопросы о возможном введении карантина, которые ему задают подписчики его странице в инстаграме. Введение карантина пророчили неоднократно в июле, а теперь вот очередная дата «конца света» - 20 сентября.

На этот раз о карантине спросила нижегородка под ником ksenia_zhukova13. По ее мнению, самоизоляция и дистанционное обучение вернутся на третьей неделе сентября, поскольку начнет расти количество заболевших коронавирусом.

Губернатор неоднократно отвечал на подобные вопросы, поэтому реакция была ожидаемая и чуть более эмоциональная, чем обычно.

- Да кто гонит такие слухи? Это фейк — уже говорил и скажу еще раз, - написал Глеб Никитин.

Впрочем, за эпидемиологической обстановкой будут следить, и если случится форс-мажор, правительство отреагирует.

- Но пока об этом говорить рано. Надеюсь, у нас все будет хорошо, - подчеркнул Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.