Двое пенсионеров погибли в аварии под Лукояновом. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария этим утром произошла в Лукояновском районе Нижегородской области – там столкнулись автомобили ВАЗ и «Ауди». К сожалению, в этой аварии не обошлось без жертв.

- Сообщение о ДТП поступило примерно в 9:50 19 августа на 159-м километре автодороги Нижний Новгород-Саратов, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107 при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил автомобиль «Ауди». В результате столкновения погибли два человека – 70-летние водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, накануне мы писали о серьезной аварии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там маршрутка врезалась в остановочный павильон, в котором в этот момент находились люди. В результате пострадали два человека – женщина и 14-летняя девочка. Обе они были доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. К выяснению обстоятельств аварии уже подключились нижегородские следователи и прокуратура.

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