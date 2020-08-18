Опубликованы фотографии автобуса, протаранившего остановку в Нижнем Новгороде Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Двое пострадавших в результате серьезной аварии на улице Заслонова в Нижнем Новгороде остаются в больницах. Сейчас женщине и 14-летней девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. Напомним, авария произошла около часа дня 18 августа.

В результате аварии пострадали два человека, в том числе 14-летний ребенок. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- Сообщение об аварии к нам поступило примерно в 12:50, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В районе дома № 22 по улице Заслонова водитель автобуса ПАЗ, следующего по маршруту № 315, врезался в остановку. От удара павильон сложился. Ранения получили два человека – взрослая женщина и 14-летняя девочка.

Между тем, к выяснению обстоятельств аварии уже подключились правоохранительные органы.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются нижегородские следователи. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- В настоящее время нижегородскими следователями начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Одновременно с этим собственную проверку начала и прокуратура Нижегородской области. При наличии оснований ими будут приняты меры прокурорского реагирования.

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