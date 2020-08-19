Дорожную яму, отметившую 30-летие, сразу после празднования засыпали гранулятом. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Накануне в Ленинском районе отметили, пожалуй, самый необычный праздник – 30-летие дорожной ямы у дома № 13 по улице Глеба Успенского. Местные жители даже сняли поздравительный видеоролик к столь знаменательной дате.

- У жителей дома № 13 праздник. Сегодня исполняется ровно 30 лет яме, соседство с которой скрашивает жизнь всем – и пешеходам, и автолюбителям, - рассказал в своем видеоролике нижегородец Антон Баляев. – Яму пришли поздравить все, кто обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной. Такое долголетие – не редкость в Ленинском районе. Рядом с домом № 13 живут еще несколько ям-долгожителей. Все они надеются дожить до 800-летия Нижнего Новгорода.

В следующем году этот участок обещали заасфальтировать полностью. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Но чаяниям дорожных ям не суждено было сбыться – уже к концу дня 18 августа прославившуюся на всю страну яму засыпали гранулятом.

- На муниципальном участке проезда к дому № 13 по улице Глеба Успенского ещё на прошлой неделе сделали ямочный ремонт, - рассказали в администрации Ленинского района. – Что касается ямы, находившейся на придомой территории, то ее сегодня засыпали гранулятом. В соответствии с Жилищным кодексом, ремонт придомовой территории проводится силами ДУКа, обслуживающего данный дом.

К слову, одним только гранулятом дело не ограничится. В домоуправляющей компании Ленинского района уже пообещали заасфальтировать этот участок полностью в следующем году.

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