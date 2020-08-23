В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Трое из шести находящихся в автомобилях людей погибли, трое отправлены в больницу. Фото: соцсети

Сегодня на дороге Воскресенское-Глухово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в аварию попали два автомобиля ВАЗ – 2104 и 2107. В двух автомобилях находилось шесть человек, трое погибли на месте происшествия – женщина и двое мужчин. Еще трое были доставлены в Семеновскую центральную районную больницу. По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Как сообщает пресс-служба, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, несколько дней назад произошло еще одно трагическое ДТП с участием "семерки". В Лукояновском районе столкнулись автомобили ВАЗ и «Ауди», двое пожилых пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте происшествия.

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