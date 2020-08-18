В Нижнем Новгороде маршрутка протаранила остановку: Пострадали два человека, в том числе 14-летняя девочка Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Серьезная авария произошла в Нижнем Новгороде около часа дня 18 августа – автобус ПАЗ протаранил остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

- Сообщение об аварии к нам поступило примерно в 12:50, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В районе дома № 22 по улице Заслонова водитель автобуса ПАЗ, следующего по маршруту № 315, врезался в остановку. От удара павильон сложился. Ранения получили два человека – взрослая женщина и 14-летняя девочка. Сейчас обе пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время причина аварии устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, накануне серьезная авария произошла под Дзержинском. Там столкнулись грузовик и рейсовый автобус. В момент аварии в салоне находились 12 человек. Травмы получили пять пассажиров.

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