Опубликованы фотографии страшной аварии под Дзержинском: Столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария под Дзержинском в Нижегородской области утром 17 августа едва не закончилась трагедией – там в районе дома № 11 на Автозаводском шоссе столкнулись рейсовый автобус МАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ. К счастью, в результате аварии никто не погиб. В настоящее время уже опубликованы фотографии автокатастрофы.

- Сообщение об аварии поступило около 7 утра 17 августа, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали пять человек. Детей среди них нет.

Лишь по счастливой случайности в результате аварии никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время к выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на 13 километре автодороги Дзержинск – южный обход Нижнего Новгорода, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, водитель грузовика «Хино» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего пассажирского автобуса МАЗ, в результате чего и произошло столкновение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Уже установлено, что это был рейсовый автобус, следующий по маршруту № 307.

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