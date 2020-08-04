«Ребятня выжгла ему глаза зажигалкой»: Наталья Водянова едва не усыновила слепого пса из сочинского приюта

Визит всемирно известной супермодели Натальи Водяновой в приют для бездомных животных в Сочи вызвал целую череду споров и обсуждений в их семье. И все из-за добродушного слепого пса по кличке Гомер.

- Во время нашей поездки в Сочи мы побывали в приюте для собак, где мы познакомились с Гомером - добрым, прекрасным, слепым псом, - рассказала Наталья Водянова на своей странице в Instagram. - Будучи щенком, он стал жертвой издевательств дворовой ребятни, выжегшей ему зажигалкой глаза. Несмотря на всю эту жестокость, Гомер не потерял веру в людей и остался таким же нежным и доверчивым.

Известная своим добрым сердцем супермодель тут же загорелась идеей усыновить подкидыша. Но воплотить эту идею в жизнь ей было не суждено.

- После долгих и яростных споров у нас дома, наша семья решила, что мы в данный момент не сможем приютить Гомера, - рассказала Наталья. - Но мы надеемся, что среди вас найдутся те, кто захочет стать новой семьей для Гомера.

natasupernova Дорогие, внимание Кое-кто мохнатый и невероятно трогательный нуждается в вашей помощи!

По словам супермодели, Гомеру исполнилось два года. Ему сделаны все необходимые прививки. Малыш даже успел пройти медосмотр и сейчас полностью готов к путешествию.

- Мы осознаём, насколько это большая ответственность - приютить собаку, - отметила Наталья Водянова. - Слепой пёс потребует от хозяев чуть больше внимания и заботы, чем любая другая собака. Однако, я совершенно уверена, что безусловная любовь Гомера, его преданность и благодарность искупят любые временные сложности адаптации.

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