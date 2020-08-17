Пять человек пострадало в ДТП под Дзержинском

Пять человек пострадало в ДТП в Дзержинске. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск

По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области, 17 августа 2020 года в семь утра на Автозаводском шоссе города Дзержинск произошло ДТП.

Известно, что грузовой автомобиль КАМАЗ влетел в рейсовый автобус, который двигался по маршруту «Дзержинск — Нижний Новгород». Пассажирский автобус после столкновения вылетел в кювет.

В автобусе находилось 12 человек, пятеро из них пострадали, получив травмы различной степени тяжести. Согласно информации, детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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