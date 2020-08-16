На улицах Дзержинска обнаружили спартанца

Пользователи не смогли однозначно определить, какой костюм на молодом человеке. Фото: соцсети

Сегодня в Дзержинске на проспекте Циолковского ожидал транспорт необычный персонаж. Пост об этом размещен в дзержинских группах в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи не смогли однозначно сойтись во мнениях, чей костюм надел на себя местный житель, на выбор предлагались римский гоплит, «лыцарь», гладиатор или спартанец. Но главное, что он был в маске! - отмечают подписчики.

К слову, в комментариях пользователь Людмила Сутягина поделилась фотографией с этим необычным молодым человеком. Видимо, он встречался на разных улицах Дзержинска и некоторые воспользовались ситуацией и сделали фотографии со «спартанцем».

Пока неизвестно, что за флешмоб начался в городе химиков, но пользователи отмечают, что также встречали на улицах Звездочета и Человека-паука.

Ранее сообщалось, что в приволжской столице появился двойник звезды «Форсажа» Вина Дизеля. Местный житель повстречал его на автобусной остановке рядом с Сормовским парком.

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