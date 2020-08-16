Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 августа 2020 года: день города в формате пандемии

Количество выздоровевших тоже продолжает расти, и за минувшие сутки выросло до 22577 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01.00 16 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 635 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 125 новых случаев заражения. По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Впрочем, количество выздоровевших тоже продолжает расти, и за минувшие сутки выросло до 22577 человек (+215 выздоровевших). Количество смертей увеличилось до 429 человек (плюс 3 летальных исхода за сутки).

Количество смертей увеличилось до 429 человек (плюс 3 летальных исхода за сутки). Яндекс

15 августа 2020 года исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил медикам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сертификаты «Карта героя».

15 августа День города Нижнего Новгорода прошел в новом формате. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, горожане смогли отметить праздник. В течение дня прошло несколько праздничных мероприятий, а вечером, когда стемнело, на Стрелке прошел парад яхт, шоу воздушных шаров и праздничный салют. Наблюдатели отмечают, что народу на набережной было много, но не настолько, чтобы не соблюдать социальную дистанцию.

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