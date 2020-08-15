Медикам COVID-госпиталей вручены сертификаты «Карта героя»

Всего подарено более 3,5 тысяч сертификатов. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Нижнего Новгорода

Сегодня, 15 августа 2020 года, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил медикам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сертификаты «Карта героя». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Всего подарено более 3,5 тысяч сертификатов, которые дают право на бесплатное посещение музея, планетария и театра. Эстафету по вручению «Карты героя» также поддержали представители мотоклубов.

По словам президента женского мотоклуба «Ночные валькирии» (Нижний Новгород) Галии Вельмовской, коронавирус коснулся ее семьи и друзей, поэтому она не понаслышке знает о том, что доктора проявили себя как герои.

«Хочу пожелать им, прежде всего, здоровья, чтобы они себя берегли, отличного настроения, и пусть они знают, что мы за них очень сильно переживаем», – отметила она.

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