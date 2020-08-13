Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 августа 2020 года: День города Нижнего Новгорода в этом году пройдет в новом формате

Количество смертей увеличилось до 418 человек (плюс 4 летальных исхода за сутки) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01.00 13 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 252 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 124 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом, который начал было снижаться, в последние несколько дней снова начал расти. По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Впрочем, количество выздоровевших тоже увеличивается, и за минувшие сутки выросло до 21955 человек (+196 выздоровевших). Количество смертей увеличилось до 418 человек (плюс 4 летальных исхода за сутки).

По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Яндекс

Продолжающаяся, хотя и ослабевшая пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы празднования - организаторам пришлось отказаться от мероприятий, которые предполагают массовые скопления народа. «Комсомольская правда» опубликовала полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках празднования в субботу, 15 августа.

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