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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 августа 2020 года: День города Нижнего Новгорода в этом году пройдет в новом формате

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 13 августа
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
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Количество смертей увеличилось до 418 человек (плюс 4 летальных исхода за сутки)

Количество смертей увеличилось до 418 человек (плюс 4 летальных исхода за сутки)

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01.00 13 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 25 252 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 124 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом, который начал было снижаться, в последние несколько дней снова начал расти. По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Впрочем, количество выздоровевших тоже увеличивается, и за минувшие сутки выросло до 21955 человек (+196 выздоровевших). Количество смертей увеличилось до 418 человек (плюс 4 летальных исхода за сутки).

По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Яндекс

По количеству новых случаев Нижегородская область поднялась на седьмое место по стране. Яндекс

Продолжающаяся, хотя и ослабевшая пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы празднования - организаторам пришлось отказаться от мероприятий, которые предполагают массовые скопления народа. «Комсомольская правда» опубликовала полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках празднования в субботу, 15 августа.

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здоровьеКоронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости

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