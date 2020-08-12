День города в Нижнем Новгороде 2020: программа мероприятий, площадки Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

День города Нижнего Новгорода в 2020 году будет отмечаться в субботу, 15 августа. Столице Приволжья исполняется 799 лет – всего год остается до масштабных торжеств в честь круглой даты. Однако продолжающаяся, хотя и ослабевшая пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы празднования. Так, организаторам пришлось отказаться от мероприятий, которые предполагают массовые скопления народа. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует полную программу Дня города 2020.

Праздничные мероприятия в День города Нижнего Новгорода начнутся в 9:00, а закончатся поздним вечером – после 22:00.

09:00 – 16:00 – рыболовный турнир «Кубок Нижнего», Гребной канал. Для участия в турнире требуется регистрация на сайте охота-нн.рф. Количество участников ограничено – не более 100 человек единовременно.

11:00 – 14:00 – мотопарад байкерского клуба «Ночные волки». Понаблюдать за байкерами можно будет на центральных улицах Нижнего Новгорода.

12:00 – жеребьевка участников акции «Уютный двор» в прямом эфире ННТВ. С помощью лотереи будут отобраны 100 дворов, которые впоследствии благоустроят.

12:00 – 16:00 – пленэр на Нижневолжской набережной (возле амфитеатра напротив фабрики «Маяк»). Зарисовки родного города в рамках пленэра будут делать нижегородские художники и учащиеся детских художественных школ, а понаблюдать за ними смогут все желающие – но при условии соблюдения социальной дистанции.

18:00 – запуск аэростатов в небо. Если погода будет подходящей, то с наступлением темноты можно будет увидеть свечение шаров.

20:30 – 22:00 – парад яхт. Двадцать яхт с подсвеченными парусами проплывут в акватории слияния Волги и Оки.

22:00 – праздничный салют.