Опубликованы предварительные итоги голосования за талисман 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде завершилось голосование за главный талисман 800-летия города. За этот титул в финале боролись пять главных претендентов: Олень Олеша, Стрелка, Олененок-супергерой, Стрелочка и Кремленок, а также Дятел Гор и олененок Нино.

- Изначально на конкурс эскизов талисманов было прислано больше 220 заявок, - рассказывают организаторы конкурса. - Среди них были как профессиональные художники, так и новички. Особенно много рвения проявили дети.

От такой красоты разбегались глаза. Но жюри, в которое вошли известные нижегородцы, смогли выбрать среди них пять главных претендентов на звание талисмана. Именно за них голосовали нижегородцы с 29 июля по 6 августа.

- Окончательные итоги голосования будут подведены после 15 августа, - предупредили организаторы. - Поэтому внимательно следите за новостями.

За эту парочку проголосовала почти треть нижегородцев. ФОТО: https://nizhny800.ru/

Однако уже сейчас видно, что лидером народного голосования стала парочка Гора и Нино. За них отдали свои голоса 32,9% нижегородцев.

- Нино и Гор. Их имена созвучны с названием города, - пояснил автор эскиза нижегородец Никита Киселев. - Поскольку праздник связан с юбилейной датой со дня основания, нужно было обратиться именно к истокам. А началось всё с Дятловых гор. Отсюда и взялся первый персонаж. Однако я не хотел оставлять его без друга, поэтому добавил ему в компанию Нино. Ведь образ оленя связан с историей Нижнего Новгорода.

КОНКРЕТНО

Сколько голосов набрал каждый претендент?

* Гор и Нино — 32,9%

* Стрелка — 31,8%

* Олень Олеша — 19,7%

* Стрелочка и Кремленок — 12,7%

* Олененок-супергерой — 2,8%

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