2020-07-16T21:23:44+03:00
Общество

Хохломской автобус, матрешка с рогами и олень Леня: ТОП-10 самых ярких талисманов 800-летия Нижнего Новгорода

На конкурс по созданию эскизов прислали свыше 200 заявок [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде завершился первый этап конкурса по созданию эскиза талисмана к 800-летию города. За несколько месяцев от авторов со всей России поступило свыше 200 заявок. Данный конкурс был организован региональным правительством совместно с программой поддержки талантливых авторов ВКонтакте — VK Talents.

ФОТО: Юлия Ильина

ФОТО: Юлия Ильина

- Самым популярным символом стал олень, - рассказывают организаторы конкурса. – Также среди присланных работ есть различные достопримечательности Нижнего Новгорода, среди которых нижегородский кремль, Чкаловская лестница и стадион «Нижний Новгород». Некоторые авторы предпочли сосредоточиться на знаменитых нижегородцах. В частности, в качестве символа 800-летия были изображены механик-изобретатель Иван Кулибин и писатель Максим Горький.

ФОТО: Ленок Чернова

ФОТО: Ленок Чернова

Теперь среди всех предложенных вариантов известным нижегородцам предстоит выбрать трех финалистов. Возглавляет жюри губернатор Нижегородской области. Также в его состав вошли министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, художник Артем Филатов, капитан баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Евгений Бабурин.

ФОТО: Дарья Балакина

ФОТО: Дарья Балакина

ФОТО: Екатерина Лисина

ФОТО: Екатерина Лисина

ФОТО: Ленок Чернова

ФОТО: Ленок Чернова

ФОТО: Надежда Второва

ФОТО: Надежда Второва

ФОТО: Никита Киселев

ФОТО: Никита Киселев

ФОТО: Дарья Тютикова

ФОТО: Дарья Тютикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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