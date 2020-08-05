Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 августа 2020 года: эксперты рассказали «Комсомолке», стоит ли ждать второй волны коронавируса

По данным на 01.00 5 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 345 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 109 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. За минушие сутки выписались 276 нижегородцев, четверо, увы, не смогли победить болезнь. Таким образом, количество смертей увеличилось до 397, а количество выздоровевших – до 20372 человек.

Количество выздоровевших увеличивается ежедневно. Яндекс

А эксперты рассказали «Комсомолке», стоит ли ожидать вторую волну коронавируса осенью. По словам медиков, скорее всего, будет просто подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. К «традиционному» набору сезонных инфекций добавится еще и коронавирус. В результате общая заболеваемость будет выше, хотя это вряд ли можно назвать второй волной.

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