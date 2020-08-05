2020-08-04T23:36:29+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 августа 2020 года: эксперты рассказали «Комсомолке», стоит ли ждать второй волны коронавируса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 5 августа
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижатьсяУровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижатьсяФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По данным на 01.00 5 августа 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 24 345 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 109 новых случаев заражения. Таким образом, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться. За минушие сутки выписались 276 нижегородцев, четверо, увы, не смогли победить болезнь. Таким образом, количество смертей увеличилось до 397, а количество выздоровевших – до 20372 человек.

Количество выздоровевших увеличивается ежедневно. Яндекс

Количество выздоровевших увеличивается ежедневно. Яндекс

А эксперты рассказали «Комсомолке», стоит ли ожидать вторую волну коронавируса осенью. По словам медиков, скорее всего, будет просто подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. К «традиционному» набору сезонных инфекций добавится еще и коронавирус. В результате общая заболеваемость будет выше, хотя это вряд ли можно назвать второй волной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Асфальт на Московском шоссе начнут укладывать в ночь с 4 на 5 августа
Нижегородский планетарий получил миллион рублей
Богородские очистные сооружения должны модернизировать до марта 2021 года
В Нижнем Новгороде собираются достроить ЖК «Европейский»
Ликвидирован пожар на заводе «ГАЗ»
В Кстове в жилом доме обрушился потолок
Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья
Глеб Никитин: «Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в Нижегородской области»
Николай Колосов: «От строительства современной развязки на Циолковского выиграют все сормовичи»
Стали известны промежуточные результаты расследования утечки газа в Нижнем Новгороде
Закупка учебников в Нижегородской области обошлась в 432 млн рублей
Пьяный водитель без прав устроил смертельную аварию в Воротынском районе
В Нижнем Новгороде ожидается отключение воды и света
Стабильность: тепло и солнце ожидают нижегородцев 4 августа 2020 года
Ирина Сумарокова: «С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона в Сормове»
На стадионе «Нижний Новгород» возобновляются экскурсионные туры
Нижегородская область получит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета
50% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде подготовлены к включению отопления
При участии жителей Нижегородской области по всей стране было высажено около 20 миллионов деревьев
Новый котел ввели в эксплуатацию на Дзержинской ТЭЦ
Появились подробности уголовного дела в отношении экс-главы администрации Советского района
Бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова просят признать банкротом
Госдолг Нижегородской области продолжает сокращаться
Нижегородский следователь предстанет перед судом за смерть во время следственного эксперимента
Движение транспорта будет временно прекращено по улице Родниковой
Бывший глава администрации Советского района подозревается в получении взятки
Алексей Карапузов ушел с поста заместителя главы администрации Нижнего Новгорода