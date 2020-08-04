2020-08-04T17:38:09+03:00
Общество

Вторая волна коронавируса в Нижнем Новгороде 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Рассказываем, стоит ли ждать вторую волну коронавируса в Нижнем Новгороде осенью в 2020 году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Вторая волна коронавируса в Нижнем Новгороде 2020: будет ли осенью по мнению экспертов.Вторая волна коронавируса в Нижнем Новгороде 2020: будет ли осенью по мнению экспертов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области понемногу идет на спад. За минувшие сутки в регионе было выявлено всего 109 новых случаев заболевания — это, пожалуй, самый маленький показатель за последние несколько месяцев. Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заговорил о скором переходе на второй этап снятия ограничений. По его словам, новые послабления режима могут быть введены уже на этой неделе. Однако в соседних странах ситуация отнюдь не такая спокойная: где-то вторая волна уже началась, где-то ее прихода ожидают осенью. «Комсомолка» выяснила, стоит ли опасаться второй волны коронавируса в Нижнем Новгороде 2020 этой осенью.

- На самом деле говорить о второй волне коронавируса не совсем правильно, - полагает доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ Анна Благонравова. - Скорее всего, будет просто подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Просто ко всем тем инфекциям, которые традиционно циркулируют у нас в холодное время года, добавится еще и коронавирус. В результате общая заболеваемость будет выше.

Схожего мнения придерживаются и в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Новая коронавирусная инфекция входит в структуру ОРВИ, поэтому исключить «вторую волну» заболевания нельзя, - уверены в региональном Минздраве. - В то же время говорить о масштабах «второй волны» преждевременно, так как это новая инфекция, которая еще находится в процессе изучения. Во многом это будет зависеть от сложившейся иммунной прослойки переболевших пациентов.

Впрочем, особенно рассчитывать на эту иммунную прослойку не стоит. Ведь пока точных данных о ее влиянии на уровень заболеваемости нет.

- Насколько мне известно, специальные исследования по поводу иммунной прослойки населения проводит федеральная служба Роспотребнадзора, - напомнила Анна Благонравова. - Но до сих пор никаких отчетов о результатах этих исследований общественности они не представили. Поэтому делать какие-то выводы преждевременно. Да, у кого-то из переболевших такой иммунитет может сформироваться. Но никто не проводил популяционную оценку этого иммунитета.

Стоит отметить, что само распространение коронавирусной инфекции в Нижегородской области происходило по вполне традиционному для крупных городов сценарию. Решающую роль сыграли плотность населения и близость к Москве. Эти же факторы могут повлиять и на формирование второй волны коронавируса в Нижнем Новгороде 2020 этой осенью.

- Как подготовиться? Не думаю, что нужно предпринимать какие-то особые меры, - считает Анна Благонравова. - Прежде всего, нужно прививаться против сезонного гриппа в те сроки, в которые мы обычно это делаем. А остальном достаточно тех мер, которые мы обычно используем для укрепления иммунитета: закаливание, здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Также стоит избегать большого скопления людей и использовать средства индивидуальной защиты. Вот, пожалуй, и все.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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