«Уже четыре дня ни слуху, ни духу»: 93-летняя бабушка заблудилась в лесу под Нижним Новгородом

Нынешним летом заметно участились случаи исчезновения нижегородцев в лесах. Отправившись за ягодами или грибами в ближайшие посадки, грибники потом блуждают там сутками. Несколько дней назад мы уже писали о 81-летней москвичке, которая имея целый букет хронических заболеваний, целые сутки провела в лесу без таблеток и ингалятора. И вот новая пропажа — на этот раз в лесу под Нижним Новгородом заблудилась 93-летняя старушка.

- Вера Васильевна Вахтерова ушла из своего дома в разъезде Венец Ардатовского района еще 1 августа. И с тех пор ни слуху, ни духу, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер». Во что она была одета, неизвестно, так как живет старушка совсем одна. Она всю жизнь проработала монтером путей. Воспитала сына и двух дочерей, но сына похоронила, а дочери далеко. Так что она осталась одна в этой глухой деревне.И, кроме нас, ей помочь некому!

Приметы пропавшей бабушки: рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые.

Сейчас к поискам старушки призывают присоединиться всех нижегородцев, у кого есть такая возможность. Сегодня волонтеров собирают в районе разъезда Венец. Для похода по лесу необходима соответствующая одежда. При себе нужно иметь фонарики, батарейки, дождевики, воду, резиновые сапоги, теплую одежду и репелленты. Также желательно запастись медицинскими масками и перчатками. Все подробности можно уточнить по телефону информационного организатора поиска Марии по телефону 89103930508.

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