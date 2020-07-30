«Бронхиальная астма и аритмия, таблетки и ингалятор остались дома»: 81-летняя москвичка целые сутки блуждала по лесу в Нижегородской области

- Помогите, у нас пропала бабушка, - плакали в трубку родственники 81-летней Зои Емельяновны. – Она пошла в лес и пропала. А у нее проблемы со здоровьем, очень за нее волнуемся.

Зоя Емельяновна в деревню Большие долы Ковернинского района из Москвы. Вместе с ней в Нижегородскую область приехали муж и падчерица. Вырвавшись, наконец, на природу, первым делом горожане отправились на «тихую охоту».

- Мы выехали из деревни около полудня 26 июля, - вспоминает родственница Зои Емельяновны. – Решили прогуляться по лесу и набрать грибов. Уже на обратном пути, когда до деревни было не больше километра, бабушка попросила высадить ее из машины – дескать, она пособирает лисички и дойдет до дома сама.

Родственники ждали ее дома около двух часов, но старушка так и не вернулась. Ситуация осложнялась тем, что у бабушки был солидный букет хронических болезней: аритмия, бронхиальная астма…При этом ни таблеток, ни ингалятора у нее при себе не было.

- Конечно, все это не внушало оптимизма, - признают волонтеры поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Родственники предупредили, что бабушка передвигается с трудом: ходит плохо, шаркает ногами, разговаривает тихо. Значит, даже позвать на помощь она не сможет.

Старушка сумела сама выйти из леса на дорогу.Фото: СОЦСЕТИ

Метр за метром волонтеры прочесали все окрестные леса. Однако даже следов старушки было не видно. В воскресенье в поисках были задействованы все, кто могли присоединиться к поискам – сотрудники полиции, сотрудники администрации, волонтеры и местные жители.

- Нас было больше двадцати человек, - вспоминает заведующая организационно-правовым отделом администрации Ковернинского района Светлана Некрасова. – Мы искали, как нас учили: и цепочкой шли, и группами по отдельным местам. Очень переживали, что бабушке стало плохо, и она где-нибудь упала.

К счастью, Зоя Емельяновна оказалась старушкой не робкого десятка. На второй день поисков, когда все уже отчаялись найти ее живой и здоровой, она сама вышла на дорогу. Как оказалось, она переночевала в лесу и смогла сама отыскать путь к деревне.

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