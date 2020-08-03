2020-08-03T18:12:12+03:00
Дом. Семья

"Какие милые": Нигерийские козлята вышли на прогулку в зоопарке "Лимпопо"

Невероятно нежное видео растрогало нижегородцев [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нигерийские козлята вышли на прогулку в зоопарке "Лимпопо".Нигерийские козлята вышли на прогулку в зоопарке "Лимпопо".Фото: СОЦСЕТИ
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Если вы не знаете, чем закончить сегодняшний вечер, то предлагаем вам полюбоваться невероятно трогательным видео из нижегородского зоопарка "Лимпопо". Здесь на прогулку вышла парочка нигерийских козлят. Малышам на видео всего несколько месяцев от роду, поэтому они еще с трудом держатся на ножках. Однако их уже вовсю тянет на подвиги. К счастью, крохи находятся под неусыпным контролем бдительной мамы-козы.

- Друзья, и еще немного умиления и нежности вам в ленту, - поделились роликом на странице зоопарка. - Наши нигерийские козлятки на прогулке.

Гуляют малыши под неусыпным контролем мамы-козы Фото: СОЦСЕТИ

Гуляют малыши под неусыпным контролем мамы-козыФото: СОЦСЕТИ

Буквально за час ролик набрал несколько тысяч просмотров. И все зрители, как один, отмечают его невероятную нежность.

Надо сказать, что в этом году нижегородский зоопарк "Лимпопо" переживает не самые легкие времена. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт для посещения в течение нескольких месяцев. За это время в зоопарке случился очередной беби-бум, и голодных ртов прибавилось. Чтобы прокормить своих питомцев, работникам зоопарка даже пришлось просить помощи у нижегородцев. К счастью, сейчас ситуация уже нормализовалась, и зоопарк открыт для посетителей.

"Какие милые": Нигерийские козлята вышли на прогулку в зоопарке "Лимпопо".ВИДЕО: "Зоопарк "Лимпопо"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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