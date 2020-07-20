Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП с «ГАЗелью» в Нижегородской области

Жуткая авария произошла в Вачском районе Нижегородской области днем в понедельник, 20 июля 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП произошло около 17:30 на 356-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов, в районе поворота на Вачу. Там столкнулись пассажирская «ГАЗель» и грузовик «МАН». В момент аварии в микроавтобусе находились водитель и восемь пассажиров. Трое из них получили травмы и были направлены в медицинские учреждения, еще один человек погиб на месте.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, - добавили в пресс-службе ведомства.

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