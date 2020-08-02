2020-08-02T18:54:00+03:00
Звезды

«Я тебя люблю»: Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина вышла замуж

Многие подписчики ранее были удивлены столь ранним браком
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина вышла замуж.Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина вышла замуж.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что дочь известного политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой Дина собирается выйти замуж, стало известно около месяца назад. Тогда все подписчики девушки были шокированы этим известием – как-никак Дине только-только исполнилось 18 лет. Однако сама Дина тут же развеяла все сомнения поклонников.

- Когда подписчики узнали, что Димитрий сделал мне предложение, многие советовали мне повременить со свадьбой. Главное объяснение: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью, - рассказала Дина. - Я это не поддерживаю. «Нагуляться» — это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не может сделать меня счастливой.

С тех пор невеста была занята подготовкой к свадьбе. На ее странице в социальной сети то и дело мелькали фотографии с примерок свадебных платьев. И вот, наконец, долгожданное событие состоялось – Дина Немцова вышла замуж.

- Я тебя люблю, - написала девушка на своей странице в Instagram. – Скоро все подробности у меня на странице. А пока мы отмечаем.

Известно, что молодые люди встречались до свадьбы три года. После свадьбы в их отношениях никаких глобальных перемен не ожидается.

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Дина и Димитрии , поздравляю с законным браком Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои Подробности на @tatler_russia
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- Мы с Димой во всем друг друга поддерживаем, поэтому мы оба будем точно также учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше, - заверила подписчиков девушка. - Мы с ним абсолютно равноправные партнеры.

Одной из первых молодых поздравила мама невесты Екатерина Одинцова. Она поделилась нежными снимками со свадьбы на своей странице.

- Дина и Димитрии , поздравляю с законным браком, - отметила Екатерина. - Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои

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ИСТОЧНИК KP.RU

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