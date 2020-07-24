«Не вижу смысла в частой смене партнеров»: Дочь Бориса Немцова Дина примерила свадебные платья и рассказала, почему выходит замуж в 18 лет

Дочь Бориса Немцова Дина примерила свадебные платья и рассказала, почему выходит замуж в 18 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новость о том, что младшая дочь известного политика Бориса Немцова Дина выходит замуж для многих стала громом среди ясного неба, ведь девушке едва-едва исполнилось 18 лет. Некоторые подписчики даже принялись отговаривать ее от столь скоропалительного решения. Но сегодня девушка обосновала свою позицию.

- Когда подписчики узнали, что Димитрий сделал мне предложение, многие советовали мне повременить со свадьбой. Главное объяснение: нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью, - рассказала Дина. - Я это не поддерживаю. «Нагуляться» — это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не может сделать меня счастливой. Что касается предложения «пожить для себя»: мы с Димой во всем друг друга поддерживаем, поэтому мы оба будем точно также учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. Мы с ним абсолютно равноправные партнеры.

Совет подписчиков пока просто пожить вместе, а потом уже принимать решение о свадьбе, девушка тоже отвергла. Как оказалось, такой вариант в семье даже не рассматривался.

- Это может вас удивить, но у меня очень консервативный подход к отношениям, поэтому изначально не рассматривала такой вариант. В этом вопросе у меня было строгое воспитание. Это одно из немногих ограничений, которое рекомендует мама, - поделилась девушка. - Мы с Димой встречаемся три года, и мы уверены в своих чувствах. Поэтому откладывать свадьбу до «после университета» или «после тридцати» мы не станем.

Стоит отметить, что в семье девушки уже полным ходом идет подготовка к свадьбе. Дина вместе с родственниками посетила шоурум, где примерила сразу несколько свадебных платьев. Которое из них будет на девушке в торжественный день, пока неизвестно.

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