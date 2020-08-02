2020-08-01T21:26:23+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 августа 2020 года: Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 2 августа 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 августа 2020 года: Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограниченийКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 августа 2020 года: Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограниченийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти – хотя уже и не так стремительно, как раньше. По данным на 01:00 2 августа 2020 года, общее количество заболевших в регионе составляет 23 951 человек. За последние сутки диагноз был официально подтвержден у 159 человек. По этому показателю наш регион находится на пятом месте – после Москвы, где заболели 690 человек, Свердловской области с 202 заболевшими, Ханты-Мансийского автономного округа со 170 заболевшими и Санкт-Петербурга со 161 заболевшим.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 августа 2020 года: Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений Фото: Яндекс

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 августа 2020 года: Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограниченийФото: Яндекс

При этом абсолютное большинство заразившихся коронавирусом уже выздоровели – только за последние сутки были выписаны 439 человек, а общее количество выздоровевших составило 19 918 человек. Однако, к сожалению, есть и новые жертвы коронавирусной инфекции – за последние сутки от вируса умерли еще четыре жителя Нижегородской области, а общее число умерших достигло 388.

Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений – об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Глеба Никитина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в субботу, 1 августа 2020 года.

- Мы предсказуемо оказались на переднем крае – этому способствовала и близость к столичному региону, и масштаб области, и плотность населения. Но сейчас ситуация уже стабилизировалась, - отметил Глеб Никитин. – По коэффициенту распространения инфекции, проценту занятых коек и объему тестирования мы уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время перейти на второй этап снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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