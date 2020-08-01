2020-08-01T18:11:12+03:00
Общество

Глеб Никитин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на второй этап снятия ограничений

Губернатор рассказал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о том, как в нашем регионе идет борьба с коронавирусом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на второй этап снятия ограничений. Фото: Кирилл МАРТЫНОВГлеб Никитин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на второй этап снятия ограничений. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ
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Нижегородская область готова к переходу на второй этап снятия ограничений – об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Глеба Никитина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в субботу, 1 августа 2020 года. Глава региона отметил, что всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксирован 23 951 случай заражения, при этом почти 20 тысяч человек уже выздоровели.

- Мы предсказуемо оказались на переднем крае – этому способствовала и близость к столичному региону, и масштаб области, и плотность населения. Но сейчас ситуация уже стабилизировалась, - отметил Глеб Никитин. – По коэффициенту распространения инфекции, проценту занятых коек и объему тестирования мы уже готовы к тому, чтобы в ближайшее время перейти на второй этап снятия ограничений.

Михаил Мурашко поблагодарил всех, кто работал в Нижегородской области в этот сложный период, и посоветовал выработать основные подходы перед началом осенне-зимнего сезона.

- Во-первых, койки, переведенные в плановый режим работы, должны в любой момент быть готовыми принять пациентов с коронавирусом. Во-вторых, важно обеспечить помощь хроническим больным, в частности, пациентам с сахарным диабетом и возобновить отложенные операции, - подчеркнул министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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