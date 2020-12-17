«Очень эротично»: Ирина Пегова показала соблазнительные ножки и роскошный бюст. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Ирина Пегова не на шутку переполошила всех своих поклонников откровенными снимками из МХТ имени Чехова. После спектакля «Бег» она устроила весьма необычную фотосессию с коллегами.

- Работали вчера на контрастах! «Бег» режиссера Женовач, - поделилась фотографиями актриса.

Полуобнаженная, в одной роскошной шубе, Ирина Пегова поразила поклонников соблазнительными ножками и красивым бюстом. Образ роковой красотки оценили все.

-Ну, очень эротично и красиво, - прокомментировала ekaterina.ishtery.

- Какая милая красотка, обожаю вас!!! – поддержала ее 110719irina.

Напомним, несколько дней назад поклонники взахлеб обсуждали ее свадебный образ в шоу «Ледниковый период». Ради выступления она даже примерила чудесное белое платье. Однако на жюри должного впечатления оно не произвело. Судья Татьяна Тарасова не в первый раз осталась недовольна выступлением и техникой исполнения Ирины и Алексея. Критика обрушилась на пару вновь. Основные претензии Татьяны Тарасовой к Ирине были относительно поддержек. Судья не увидела достаточно чистого исполнения.