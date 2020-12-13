Ирину Пегову вновь раскритиковала Татьяна Тарасова на "Ледниковом периоде". ФОТО: https://www.1tv.ru/shows/lednikovyy-period-2020/vystupleniya/irina-pegova-i-aleksey-tihonov-bad-guy-lednikovyy-period-2020-fragment-vypuska-ot-12-12-2020

Сегодня мы сообщали о "свадебном" выступлении нижегородской артистки Ирины Пеговой и её партнёра на льду Алексея Тихонова на шоу «Ледниковый период» Первого канала. Пара сыграла жениха и невесту, завершив для себя 11 выпуск проекта и подойдя вплотную к финалу. История о них на этом не закончилась.

Судья, Татьяна Тарасова, не в первый раз осталась недовольна выступлением и техникой исполнения Ирины и Алексея. Критика обрушилась на пару вновь.

Основные претензии Татьяны Тарасовой к Ирине были относительно поддержек. Судья не увидела достаточно чистого исполнения. Она указала на то, что Ирина не тянет должным образом ноги, и отметила, что та запрыгивает на Алексея "в полуприсяде". Но техническая сторона вопроса оказалась не единственным, что смутило жюри.

– Какая-то грубятина получилась. Я от них такого не ожидала. Ничего там нет такого, что напоминало бы мне о любви, свадьбе и веселье, – раскритиковала пару Татьяна Тарасова.

К слову, "молодожёны" исполняли свой номер под кавер-версию песни «Bad Guy» исполнительницы Билли Айлиш. Последний выпуск с ними вышел вчера, 12 декабря.

За "свадебный" номер пара Ирины и Алексея получила самую низкую оценку в истории своих оценок. Суммарно баллы за технику и артистизм составили 11,64 балла.

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