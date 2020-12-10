Задавила ребёнка и скрылась: полиция задержала женщину-водителя, сбившую 7-летнюю девочку на пешеходном переходе в Кстове Фото: СОЦСЕТИ

Возмутительная история о маленькой девочке, которую сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе в Кстове, получила заслуженное продолжение.

Напомним, 23 ноября этого года на улице Талалушкина города Кстово Нижегородской области девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет светофора, когда её сбил автомобиль, а затем скрылся с места ДТП. К счастью, тяжёлых травм семилетний ребёнок не получил. От испуга девочка не смогла запомнить ни марку, ни цвет, ни тем более номер машины. Казалось, виновник происшествия может остаться безнаказанным. Тогда родители девочки обратились к кстовчанам-очевидцам несправедливости с просьбой помочь им найти водителя, сбившего их дочь.

Мы рады сообщить, что плоды поисков, которые организовала полиция, всё же появились! Женщина-водитель, ушедшая ранее от ответственности, задержана. А найдена она совместными усилиями полиции и местных жителей. Информацией о поисках и их результатах поделились в ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Свидетели ДТП предоставили полиции запись автомобильного видеорегистратора, на котором отчётливо виден момент наезда на ребёнка. Именно эта запись помогла сотрудникам Нижегородской Госавтоинспекции в розыске. В кратчайшие сроки была установлена личность водителя, находившегося за рулём: это женщина 38 лет.

Виновница привлечена к административной ответственности. Соответствующая статья предусматривает лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Суд вынес решение лишить женщину водительского удостоверения на один год.

Родители пострадавшей девочки выразили огромную благодарность всем, кто принимал участие в поиске водителя!

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