«Девочка вся в ушибах»: Нижегородская полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Родители малышки просят откликнуться свидетелей. Фото: СОЦСЕТИ

Едва не закончилась трагедией авария в городе Кстово Нижегородской области – здесь неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. К счастью, серьезных травм школьница не получила. Однако очень сильно испугалась.

- Авария произошла в 18:20 23 ноября в районе дома № 11 по улице Талалушкина в городе Кстово, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 8-летняя девочка получила ушибы, в том числе лобной части. Медицинскую помощь ей оказали прямо на месте. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Поиски горе-водителя осложняются тем, что малышка с перепуга не запомнила ни цвет, ни марку машины. Да и о самом происшествии рассказывает весьма путано. Поэтому тут как нельзя кстати пришлась бы помощь свидетелей. Их поиском сейчас занялись родители девочки.

- В 18: 20 мою восьмилетнюю дочь сбила машина на пешеходном переходе около Самбо. Если кто-то видел или слышал что-то, напишите мне, пожалуйста, - обратилась к нижегородцам в социальных сетях мама девочки Татьяна Афанасьева. – Пишите мне в профиль в инстаграме.

Сейчас проверка по факту данного ДТП продолжается. Просим вас связаться с мамой девочки, если вы стали свидетелем этого происшествия.