«Мчит кругами, словно птица»: актриса Ирина Пегова написала стихотворение про «Ледниковый период»

Нижегородская актриса стала участницей юбилейного сезона шоу "Ледниковый период". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородская актриса Ирина Пегова написала шутливое стихотворение, посвященное программе «Ледниковый период», участницей которой она является. Стихотворение артистка выложила в своем Инстаграм на суд подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Встала Ирка на коньки

Рисовать на льду витки,

Падала по многу раз,

Искры сыпались из глаз.

Лешка на руках крутил

Чуть её не уронил.

Неуклюжа и неловка

Появилась вдруг сноровка.

Мчит кругами, словно птица,

И смеётся Пеговица …

Ведь с таким хорошим другом

Хорошо лететь по кругу.

Кто полюбит спорт всерьёз,

Нипочём любой мороз!»

Стоит отметить, что ироничное произведение понравилось поклонникам Ирины, некоторые даже поспешили предложить свой вариант.

«Встала Ирка на коньки, Это вам не каблуки! Лед не Красная дорожка, Хорошо - надежен Лешка!», - написала одна из подписчиц, имея в виду партнера актрисы по льду Алексея Тихонова.

«Наша Пеговица на все руки мастерица!» - тут же подхватили другие.

Подписчики пожелали Ирине удачи, отметив ее искренность, талант и трудолюбие.

Десятый, юбилейный сезон шоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале 3 октября. Кроме Ирины Пеговой в шоу принимают участие такие звезды, как Ольга Бузова, Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.