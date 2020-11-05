Рыбную ферму организовал предприниматель в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Хозяйство по выращиванию рыбы организовал находчивый предприниматель прямо в подвале обычной пятиэтажки в Московском районе Нижнего Новгорода. Необычное соседство жильцы дома №20 по улице Страж Революции терпят уже почти два года, сообщает информационное агентство «Время Н».

По словам председателя совета дома Елены Чулкиной, жильцы постоянно вынуждены ощущать запах гнили, а в квартирах очень слабый напор воды, поскольку много забирает предприятие. Кроме того, предпринимателем в подвале была проведена перепланировка, что может обернуться разрушением дома.

Жильцы пишут обращения в различные ведомства, однако рыбная ферма продолжает работать по сей день. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запросы в различные инстанции, чтобы прояснить ситуацию.