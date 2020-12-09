В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Володарске. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сразу четыре молодые женщины пострадали при взрыве на автомойке в Володарске Нижегородской области. Самой молодой из них 30 лет, самой старшей – 40. Все они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- У всех диагноз - взрывная травма. Состояние оценивается, как тяже лое, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - В данный момент проводятся хирургические операции в двух операционных. Подключены к работе несколько команд хирургов, травматологов, реаниматологов, комбустиологов и других специалистов.

Напомним, серьезный взрыв произошел в Володарске утром 8 декабря. Первое сообщение о ЧП поступило около десяти часов утра. По словам очевидцев, на месте происшествия повылетали стекла, а сами жители услышали страшный грохот.

- На месте работали несколько бригад скорой медицинской помощи Володарской ЦРБ, - рассказали в Минздраве. – Вся экстренная помощь была оказана пострадавшим прямо на месте.

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Первыми об этом происшествии написали очевидцы в социальных сетях.Сейчас на месте работают спасатели (подробности)