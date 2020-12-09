Четыре человека пострадали при взрыве на автомойке в Нижегородской области

На нижегородской автомойке произошел взрыв. Фото: соцсети

Четыре человека пострадали при взрыве на автомойке в городе Володарске Нижегородской области.

«Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще один получил легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска», - пояснили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

«Погибших нет, детей среди пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел около десяти часов утра на улице Больничной в Володарске - там произошел взрыв в боксе автомойки.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что разрушений конструкций не произошло, выбиты оконные проемы, повреждены двери», - рассказали в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия работали 13 сотрудников министерства и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины произошедшего только еще предстоит установить, однако в соцсетях уже пишут, что в боксе взорвалось компрессионное оборудование.

На место ЧП выехал глава Володарского района Геннадий Щанников.

«Мы окажем необходимую поддержку при расследовании данного ЧП. Сейчас нужно самым тщательным образом провести все проверочные мероприятия и выяснить причину произошедшего. Буду держать ситуацию на личном контроле. Пострадавшим окажем помощь», - сказал Геннадий Щанников.

Напомним, 7 декабря в Дзержинске случился крупный пожар: там загорелась квартира на 16 этаже 25-этажной высотки. Было эвакуировано 115 жильцов - к счастью, никто не пострадал. Вчера была названа предварительная причина происшествия.