"Выехали на лёд среди ночи": автомобиль ушёл на дно озера в Нижегородской области

"Выехали на лёд среди ночи": автомобиль ушёл на дно в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Очередной несчастный случай на совсем ещё неокрепшем льду произошёл в Нижегородской области сегодня, 5 декабря. В городском округе Навашинский от очевидца происшествия поступил вызов по единому телефону вызова экстренных служб «112». Единая дежурно-диспетчерская служба приняла вызов в 02:54. Свидетель сообщил, что под лёд на озере Свято городского округа Навашинский провалился автомобиль. Он также уточнил, что в салоне находятся люди.

Службы экстренного реагирования незамедлительно выдвинулись на место происшествия, где они установили, что тонет автомобиль УАЗ, который пренебрёг всеми мерами безопасности, как и здравым смыслом, и вышел на тонкий лёд. К тому же в тёмное время суток. Толщина льда ожидаемо оказалась недостаточной для того, чтобы выдержать автомобиль, в котором, вдобавок, находятся 2 пассажира. Остаётся только узнать, на что рассчитывали мужчины?

Один из них, к счастью, смог выбраться самостоятельно из авто на лёд, добежать до берега и позвать на помощь. Возраст мужчины пока не известен. Его товарищ, тело которого из-подо льда извлекли очевидцы, к сожалению, погиб. Ему было около 50 лет.

Лёд не выдержал автомобиль с пассажирами. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В связи с произошедшим сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области обращаются ко всем жителям и гостям региона:

— Не пренебрегайте собственной безопасностью! В настоящее время не на всех водоёмах лёд имеет необходимую прочность, а на больших реках его и вовсе нет. Выходить, а тем более выезжать на транспортных средствах на лёд смертельно опасно! — сказано в сообщении МЧС.

А также МЧС напоминает, что лёд становится достаточно надёжным только после двух или трёх недель непрерывных (!) морозов. Даже при кратковременной оттепели лёд теряет свою прочность, становится пористым и рыхлым. Соответственно, выходить на него запрещено.

За прошедшую осень и едва начавшуюся зиму это уже не первый подобный случай с печальным исходом. Напомним, ранее мы сообщали, что 16 ноября утонул мужчина, провалившись под лёд третьем парковом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. А вчера на Бору под лёд ушёл снегоход с двумя пассажирами.

БДИ!

• Отдельные пешеходы могут переходить водоёмы по зимнему льду толщиной не менее 10 сантиметров

• Группа людей — толщиной 10-12 сантиметров

• Легковые автомобили сможет выдержать лёд толщиной 30 сантиметров

• Внедорожник — толщиной не менее 40 сантиметров

Берегите свою и чужие жизни!

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