Первая жертва: мужчина утонул в третьем парковом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

В прошедший понедельник, 16 ноября, в Советском районе Нижнего Новгорода случилось страшное. Особенно для тех, кому выдалось наблюдать несчастный случай своими глазами. На третьем парковом озере Щелоковского хутора под провалившийся лёд ушёл мужчина и, к сожалению, выбраться уже не сумел. Несмотря на помощь случайных прохожих, которые отчаянно пытались его спасти.

ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщило, что аварийно-спасательный отряд извлёк тело погибшего. Оно было передано полиции – теперь личность жертвы будет устанавливаться.

Коварный первый лёд. Фото: СОЦСЕТИ

Происшествие страшное, но ожидаемое. История с провалившимся под лёд человеком повторяется из года в год, но почему-то жители всё равно осмеливаются выходить на совсем ещё ненадёжную поверхность рек и озёр.

– Не выходите на непрочный лёд! Будьте благоразумны! Не подвергайте свою жизнь опасности! – призывает нижегородцев Главное управление МЧС России по Нижегородскому региону. – Поздняя осень – это очень коварное время! На прудах и озёрах появляется первый лёд. Он может казаться прочным и крепким, но это впечатление совершенно обманчиво. Выйдя на тонкий свежий лёд, вы подвергаете свою жизнь смертельной опасности, даже не подозревая об этом.

Вместе с тем, МЧС крайне настоятельно напоминает, что безопасным можно считать лёд толщиной не менее 15 сантиметров и только в том случае, если мороз сохранялся в течение недели. В любом другом случае выходить на поверхность водоёма смертельно рискованно.

– Если среди ваших родственников и знакомых есть такие отчаянные рыбаки, убедите их в том, что их жизнь гораздо важнее улова! – добавила пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство просит уделить особое внимание детям. Необходимо донести до них всю степень опасности выхода на тонкий лёд. Важно поинтересоваться, не проводит ли ребёнок своё свободное время вблизи водоёмов. В том случае, если это случается, следует запретить ему приближаться к замёрзшей воде. А если Вы стали очевидцем детских развлечений на свежем льду – не будьте равнодушными и не проходите мимо! Попросите их выйти на берег.

– Беспечность может стоить жизни! – заключили в ведомстве.

И именно беспечность погубила пока неизвестного мужчину в этот понедельник. Вышел ли он рыбачить или на середину озера его привело что-либо другое – делать этого нельзя было ни в коем случае. Предварительно можно сказать, что толщина льда вчера составляла всего около 4-5 сантиметров.

Кроме того, в социальных сетях появилась видеозапись с места гибели мужчины, снятая очевидицей происшествия. На жутких кадрах запечатлены последние минуты жизни человека. За его спасение боролись двое других прохожих.

– Ребята пытались его спасти, до последнего боролись за его жизнь, – пишет автор видео и публикации. – А вот спасатели ехали долго, потом ещё пару минут переодевались в гидрокостюмы, когда мужчина уже ушёл под лёд. Мужчине не хватило именно этих двух-трёх минут, чтобы спастись. Не выходите на лёд!!!

Женщина пояснила, что видео было снято для полиции. А ребят, которые самоотверженно бросились за утопающим, она назвала "настоящими героями" и пожелала им крепкого здоровья. И мы желаем!

Теперь, когда случившегося уже не изменить, остаётся только загадать, чтобы эта жертва оказалась последней.

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