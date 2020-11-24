Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 ноября 2020 года: в 25 районах области не выявили новых заражений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 447 новых заражённых коронавирусом. Таким образом число заболевших в области перешагнуло отметку в 51 тысячу человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 51 280 нижегородцев. Положительные показатели за последние 24 часа на очень низком уровне: излечился всего 191 человек из тех, у кого ранее был подтверждён коронавирус. По последним данным, в Нижегородской области полностью выздоровели 44 285 жителей. К сожалению, 14 человек не справились с болезнью. Статистика летальных исходов по региону стабильна. Суммарное число жертв COVID-19 составляет 1 074 человека. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 25 районах Нижегородского региона новых заражений не обнаружили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, кому положен тест на коронавирус. А также Нижний Новгород вошёл в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом.