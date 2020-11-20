Нижний Новгород попал в число городов с наименьшим риском заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день число заболевших в Нижегородской области обновляет новые рекорды. К примеру, за последние сутки опасная инфекция была выявлена у 444 человек. Тем не менее, как оказалось, риск подхватить Covid-19 в Нижнем Новгороде куда меньше, чем в любом другом российском городе. К такому выводу пришли аналитики СберИндекс, подготовившие масштабное исследование «Как экономика России справляется со второй волной пандемии коронавируса».

На графике видно, что Нижегородская область попадает в ярко-зеленую зону «счастливчиков», где наименьший риск подхватить коронавирус. Схожая ситуация в Москве и Краснодаре. Чуть хуже обстоят дела у Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Самары. А вот тяжелее всего приходится жителям Перми и Воронежа. Здесь риск заразиться коронавирусом самый высокий в стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о перспективах введения режима всеобщей самоизоляции. По его словам, власти делают все, что не допустить повторения весеннего сценария.

- В некоторых регионах уже ввели жёсткие ограничения - например, в Бурятии, - признал Глеб Никитин. - Но людям нужно работать, и не все могут это делать дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но пока стараемся сделать все, чтобы не вводить полную самоизоляцию, как было весной.