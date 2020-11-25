«Это намеренно нагнетаемый ажиотаж»: Главврач нижегородской больницы объяснил смерть пациентки, которую лечили от коронавируса вместо диабета

Главврач Борской ЦРБ прокомментировал смерть 45-летней пациентки. Фото: сайт Борской ЦРБ

Главный врач нижегородской больницы прокомментировал смерть 45-летней пациентки, которую лечили от коронавируса, а умерла она якобы от сахарного диабета. Видеообращение дочери умершей Натальи Самойловой Алены на днях облетело все нижегородские интернет-сообщества.

Напомним, в видеоролике юная девушка рассказывает, что ее мама – 45-летняя Наталья Самойлова – внезапно заболела и слегла с температурой под сорок. Ее отвезли в Борскую больницу, сделали КТ, результат – 30% поражения легких. Однако женщину отправили домой и госпитализировали лишь спустя неделю, когда поражение легких диагностировалось уже на уровне 60%.

Женщину стали лечить от коронавируса, и в первые дни ей вроде бы даже полегчало, однако на четвертый день она скончалась.

Родные Натальи были шокированы, когда получили результаты паталогоанатомической экспертизы: согласно заключению, смерть женщины наступила якобы из-за сахарного диабета. Легкие при этом были чистые.

Дочь умершей Натальи Самойловой Алена. Фото: Инстаграм

«Врачи лечили ее от коронавируса, а умерла она от сахарного диабета. Я не знаю, как так вышло, но коронавируса у нее не было. Получается, они загубили мою маму?», - говорит в видеообращении ее дочь Алена. Также девушка пожаловалась, что результаты первой КТ в больнице потеряли.

Вчера трагедию прокомментировал главный врач Борской ЦРБ, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов. Он уверен, что врачи сделали все, что было в их силах.

«Наши врачи были, мягко сказать, опечалены этим [видеообращением], - рассказал Александр Смирнов местной телекомпании "Левый берег". - Я выражаю искренние соболезнования родственникам умершей женщины. Но поверьте: все, что нужно, было сделано. Все диагнозы поставлены правильно, никаких документов никто не терял – более того, они были выданы родственникам на руки. Это намеренно нагнетаемый ажиотаж. К сожалению, люди умирают, и если на каждый такой случай мы будем писать, что не надо в больницу ложиться – мы придем к беде».

В Министерстве здравоохранения в свою очередь проводят внутреннюю проверку по факту случившегося.

«В настоящее время ведётся работа с руководством и сотрудниками Борской ЦРБ для выяснения всех обстоятельств», - сообщили в ведомстве.