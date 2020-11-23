«Они загубили мою маму»: Минздрав проверит больницу, где умирающую нижегородку лечили от коронавируса вместо диабета

Борская ЦРБ, где умерла женщина. Фото: страница больницы в соцсети

Странная и вместе с тем страшная история произошла в одной из больниц Нижегородской области. Там женщину лечили от коронавируса, а умерла она якобы от сахарного диабета. Об этом рассказала дочь умершей женщины Алена Самойлова, записавшая видеообращение и выложившая его в сеть.

Все началось с того, что 45-летняя нижегородка Наталья Самойлова сильно заболела: температура поднималась под «сорок» почти каждый день.

«Мы повезли ее в Борскую больницу, - со слезами на глазах вспоминает Алена. – Там она отсидела очень большую очередь, после чего ей сделали КТ. Нам сказали, что у нее 25-30% поражение легких. Отправили домой лечиться».

Почему не положили в больницу пациентку с таким результатом КТ, пока неизвестно: скорее всего, не было мест. Однако через неделю им позвонили из больницы и пригласили на госпитализацию, за пациенткой даже отправили скорую.

«Скорая забрала маму, в больнице она опять отсидела большую очередь с температурой. На этот раз КТ показала уже 60% поражения легких. Тогда ее положили в больницу», - рассказывает Алена.

В первый день Наталье Самойловой сделали капельницу, от которой женщина стала чувствовать себя лучше. Однако дальше все произошло настолько стремительно и неожиданно, что семья до сих пор никак не может прийти в себя.

«Во второй день ей поставили еще одну капельницу, после которой мама уже не брала трубки, - чуть не плача, рассказывает дочь. - Мама сама нам позвонила через некоторое время и сказала, что ее парализовало. На следующий день она впала в кому, а через три дня нам позвонили и сказали, что мамы больше нет».

Родные Натальи совсем перестали понимать, что происходит, когда получили результаты паталогоанатомического вскрытия: согласно заключению эксперта, смерть женщины наступила якобы из-за сахарного диабета. Легкие при этом были чистые.

«Врачи лечили ее от коронавируса, а умерла она от сахарного диабета. Я не знаю, как так вышло, но коронавируса у нее не было. Получается, они загубили мою маму?», - вопрошает Алена, едва сдерживаясь от слез.

Мы обратились за комментарием в региональный минздрав, где нас заверили, что уже взяли этот инцидент под свой контроль.

«Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту сообщения, размещенного в социальных сетях. В настоящее время ведётся работа с руководством и сотрудниками Борской ЦРБ для выяснения всех обстоятельств», - прокомментировали в ведомстве.

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