Пару лебедей спасли из замерзающего пруда в Выксе

Сотрудники парка проводили лебедей в зимний ангар. Фото: Газета "Выксунский рабочий"
Пара лебедей в выксунском парке переехала на новую зимнюю «квартиру». Птицы так не хотели покидать любимый пруд, что сотрудникам пришлось провести небольшую спецоперацию, чтобы их выманить.
Белые лебеди Руслан и Людмила живут на пруду в парке «Лебединый рай» в Выксе. Летом они плавают в воде, а зиму традиционно проводят в теплом ангаре в хозяйственной части парка, где для них установлена специальная емкость с водой. Питаются птицы специальными сортами комбикорма.
Ноябрь подходит к концу, на улице стало подмораживать, и вода в пруду стала затягиваться льдом. Однако, несмотря на это, лебеди так не хотели переезжать на новое место, что сотрудникам парка пришлось проявить настойчивость и смекалку.
«Поначалу они отказывалась покидать пруд, несмотря на то, что большая часть его поверхности уже покрылась льдом, - рассказали сотрудники парка. – Тогда пришлось спустить на воду лодку, разбить ледяную корку и уже так удалось выманить птиц на берег».
В ангаре Руслан и Людмила будут жить до весны, после чего их вернут в естественную среду обитания.
Напомним, несколько лет назад в нижегородском зоопарке «Лимпопо» случилась настоящая трагедия с проживающими там лебедями – Царевной и Гвидоном. Там кто-то из посетителей скормил Царевне швейную иглу в хлебе, отчего птица умерла в страшных муках. Через неделю Гвидон затосковал без подруги, впал в депрессию, а через месяц умер от истощения. Так легенда о лебединой верности оказалась не просто красивой сказкой, а по-настоящему печальной реальностью.
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