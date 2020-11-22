Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 ноября 2020 года: в больницы поступили бесплатные лекарства от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 22 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 451 новый случай заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 50 385 человек.

За последние сутки в Нижегородской области выписано 528 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 43 823 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 047 — за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 22 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и Павловском районе.

Напомним, что ранее стало известно, что в поликлиники и больницы региона поступили бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин надеется, что в регионе не придется вновь вводить жёсткие ограничения.

- Людям нужно работать, и не все могут это делать дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - отметил глава региона.

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