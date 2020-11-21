Бесплатные лекарства для больных коронавирусом поступили в нижегородские больницы

В медицинские учреждения Нижегородской области поступили бесплатные лекарства для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В поликлиники и больницы региона поступило свыше 30 тысяч упаковок медикаментов. В ближайшее время лекарства начнут поступать к пациентам, лечащимся дома.

- В процессе передачи будут участвовать врачи, средний медперсонал и волонтеры, - подчеркнул губернатор.

Наборы лекарств будут формироваться индивидуально для каждого человека, и назначаться лечащим врачом. Кроме того, вместе с медикаментами будут передаваться рекомендации к приему и дозировке, основанные на данных Минздрава России и особенностях течения болезни.

Сейчас закуплено 12 видов лекарственных препаратов, среди них – «Коронавир», «Арбидол», «Азитромицин».

Напомним, что ранее стало известно о том, что Нижегородская область получила более 120,534 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях.

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