Режим самоизоляции в Нижегородской области: введут ли и кому грозит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем в регионе растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки инфекция была выявлена еще у 441 нижегородца. Введут ли режим самоизоляции в Нижегородской области в ноябре 2020 года – об этом спросили жители региона у губернатора.

- Может уже пора ввести режим самоизоляции для всех. А не только для +65 и беременных. Ситуация не улучшается, - спросила у главы региона одна из подписчиц.

- В некоторых регионах уже ввели жёсткие ограничения - например, в Бурятии, - напомнил Глеб Никитин. - Но людям нужно работать, и не все могут это делать дистанционно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока мы стараемся сделать все, чтобы не вводить полную самоизоляцию, как было весной.

Напомним, в настоящее время в Нижегородской области действует обязательная самоизоляция для пожилых нижегородцев старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. В связи с этим были заблокированы транспортные карты у пассажиров 65+. Также рекомендовано заморозить их абонементы в фитнес-клубы.