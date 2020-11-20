Виктор Сдобняков назначен и.о. ректора Мининского университета. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сегодня в Мининском университете заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк представил профессорско-педагогическому составу нового врио ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова. Также в совещании участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин и Елена Илалтдинова, исполнявшая обязанности ректора вуза с 2019 года.

- Важно, чтобы наши отраслевые вузы были интегрированы в систему общего образования и были драйверами развития данной системы, - отметил заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк. – В соответствии с указом, по национальным целям до 2030 года необходимо войти в десятку стран по общему образованию. Мининский университет за короткое время вышел в лидеры педагогического образования и в целом высшего образования страны. Этот серьезный задел позволяет получать ощутимые результаты и понимать, как он будет развиваться дальше. Важно, чтобы вуз встроился в систему повышения квалификации педагогических кадров.

В ходе совещания заместитель министра просвещения России Виктор Басюк поблагодарил Елену Илалтдинову за работу в сложный переходный период.

Уже известно, что Виктор Сдобняков приступит к своим обязанностям с 24 ноября. По его словам, команда Мининского университета продолжит двигаться в соответствии со Стратегией развития. При этом будут использоваться уже существующие наработки вуза.

СПРАВКА

Сдобняков Виктор Владимирович родился 2 июня 1977 года. В 1999 году окончил физический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы. В 2004 закончил «Президентскую программу подготовки управленческих кадров» Нижегородского образовательного консорциума. В 2016 завершил профессиональную переподготовку по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Кандидат физико-математических наук, доцент. В период с 2002 по 2018 год преподавал в ННГУ имени Лобачевского".Автор более 70 публикаций, включая патенты на изобретения, промышленные образцы, научные статьи, отчеты по НИР, методические разработки. В 2018 году был назначен заместителем председателя Комитета управления городским имуществом администрации Нижнего Новгорода, руководил отделом управления проектной деятельностью администрации города. В 2019 году занял пост заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. Курировал сферы ЖКХ, благоустройства, экологии, управления делами администрации, безопасности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чувильдеев Владимир Николаевич, директор НИФТИ ННГУ:

- С Виктором Владимировичем мы знакомы давно, так как в течение длительного времени он преподавал на физическом факультете ННГУ им. Лобачевского. Опыт педагогической работы и исследовательской у него, несомненно, есть. А это очень важный компонент для человека, который будет возглавлять вуз. Кроме того, в последние годы он работал в мэрии Нижнего Новгорода заместителем главы, отвечал там за ответственный участок, и у него возник большой опыт сложной организационной работы. Это совершенно другие компетенции, отличающиеся от компетенций преподавателя, и это тоже очень важно, потому что работа врио ректора предусматривает не только понимание, что в «поле» происходит, но и умение решать сложные задачи по обеспечению процесса и организации работ. Такое сочетание необходимых для успешной работы качеств наблюдается достаточно редко. Уверен, что это очень хорошо и полезно для дела.

Роман Стронгин, Президент Университета Лобачевского:

- Назначение Виктора - пример новой практики, когда руководителем вуза назначается

преподаватель, добившийся научных и методических успехов и одновременно

обладающий проверенным практикой опытом серьезной управленческой работы. В случае

с Виктором Сдобняковым это работа в должности заместителя главы города по трудным

вопросам благоустройства, экологии, безопасности, а также управления делами

администрации. Значимый стаж работы в университете Лобачевского обеспечивает

Виктору Сдобнякову понимание специфики университетской деятельности.

Ольга Петрова, проректор по учебной работе ННГУ:

- Виктора Владимировича я знаю как преподавателя и сотрудника нашего университета. Он закончил ННГУ и работал здесь достаточно продолжительный период времени. И я бы сказала, что его характеризуют целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей. Он внес существенный вклад в развитие физического факультета ННГУ и с преподавательской, и с научной точки зрения. У Виктора Владимировича внушительный опыт вузовской работы. И все основания для успешной работы в новой должности. Также стоит отметить, что Мининский университет находится в очень хорошем состоянии. И этот тот вуз, который приятно развивать и совершенствовать.

Александр Малышев, декан физического факультета ННГУ:

- Мы знакомы с Виктором Владимировичем давно: практически одновременно учились на физическом факультете ННГУ имени Лобачевского. Оба остались работать по окончании университета на факультете: он на одной кафедре, я - на другой. Почти одновременно защищали диссертации в 2006 году. В общем, шли параллельными курсами. Сдобняков работал у нас на факультете до 2018 года - около 18 лет. Несколько лет возглавлял методическую комиссию. Он в курсе абсолютного большинства проблем, характерных для высшего образования. Потому что так или иначе со многими вещами он сталкивался во время работы. После работы в университете Виктор Сдобняков достаточно быстро стал заместителем главы города. И за два года работы приобрел еще и управленческий опыт. Так что я думаю, что это сочетание: опыт работы в сфере высшего образования и опыт работы на уровне города – даст правильный результат. Ему стоит только пожелать удачи. Я очень рад, что выпускник нашего факультета добился высокой должности.